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22 января 2020, среда, 14:23 51
Общество 2020-01-22T14:23:32+02:00
Українські Новини
Нацотбор на Евровидение-2020: порядок выступления участников в первом и втором полуфинале

Нацотбор на Евровидение-2020: порядок выступления участников в первом и втором полуфинале

Валерия Драгомирова
Жеребьевка, участники, Нацотбор, Евровидение-2020
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine

В среду, 22 января, в результате жеребьевки стали известны полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020.

Об этом сообщает "UA: Суспільне".


Порядок выступлений участников: 

Первый полуфинал (8 февраля)

  1. Группа [О]
  2. JERRY HEIL
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. GO-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Второй полуфинал (15 февраля)

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI



Прямые эфиры Национального отбора 2020 состоятся 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал). 

В жюри конкурса в этом году - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Как сообщали Українські Новини, в нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.

Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.

Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

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