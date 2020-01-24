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24 січня 2020, пʼятниця, 15:12 6
Силові структури 2020-01-24T17:23:33+02:00
Українські Новини
ДБР допитало Порошенко у справі про держзраду

ДБР допитало Порошенко у справі про держзраду

Ольга Фандорина
ДБР, Держбюро розслідувань, Допит, Петро Порошенко, допит Порошенка
Порошенко в ГБР. Скріншот відео
Порошенко в ГБР. Скріншот відео

Держбюро розслідувань допитало колишнього Президента Петра Порошенка у справі про можливу держзраді при підписанні "мінських угод".

Про це Порошенко повідомив на брифінгу після допиту, передають Українські Новини.

За його словами, допит стосувався обставин "мінського процесу".

Він повідомив, що вбачає в слідчих діях політичну складову і вважає всі справи політичним переслідуванням.

Наступний допит відбудеться 31 січня.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань і розкритикував його керівництво за призначення соратника Віктора Януковича на відповідальний пост, на якому він буде займатися розслідуванням справ Майдану.

Спочатку екс-Президент мав з'явитися на допит 21 січня, але, за словами його адвоката, не отримав повістку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого.

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