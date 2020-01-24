Порошенко назвал не пустивших его депутатов в ГБР сотрудников "не украинцами" и "не полицейскими"

Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований и раскритиковал его руководство за назначение соратника Виктора Януковича на ответственный пост, на котором он будет заниматься расследованием дел Майдана. Перед допросом в здании ГБР экс-президент Петр Порошенко крикнул охране ведомства, что она не является украинцами. Соответствующее видео опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

"Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно, вы не полицейские и вы не украинцы, - заявил Порошенко, обращаясь к правоохранителям через решетку на входе внутрь ГБР.

Он заявил, что в ГБР собираются сделать шоу из его допроса по подозрениям в госизмене.

"Я иду на допрос по Минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95-го квартала". Они умеют умеют делать только шоу и мы им не дадим делать шоу. Мы будет требовать обеспечивать государственную позицию", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.