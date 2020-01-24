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24 января 2020, пятница, 11:23 233
Политика 2020-01-24T11:41:23+02:00
Українські Новини
Порошенко пришел на допрос в ГБР

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Надежда Комендантова
допрос Порошенко, ГБР, Экс-Президент, Петр Порошенко

Бывший Президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Допрос экс-Президента запланирован на 11:00, передают Українськi Новини.

Сторонники бывшего главы государства собрались возле ГБР для того, чтобы поддержать его.

Они выкрикивали: "Порошенко, Порошенко".

В ответ экс-Президент поблагодарил своих сторонников.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января Порошенко посетил ГБР для получения повесток о вызове на допросы.

Ранее Порошенко не явился ни на один из возможных допросов в ГБР. 

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

Теперь, в случае если Петр Порошенко пропустит сегодняшний допрос, правоохранительным органам придется доправить его силой в наручниках или же в сопровождении спецназа.

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