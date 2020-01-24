"Нафтогаз" може припинити газопостачання 37 тепловикам

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про ризик припинення газопостачання 37 виробників теплової енергії, які не виконують вимоги за розрахунками для отримання газу в рамках спецобов'язків, з 1 лютого.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

До списоку підприємств-боржників входять, зокрема "Смілакомунтеплоенерго" (Сміла, Черкаська область), "Південно-Західні тепломережі" (Хмельницький), "Шостка-тепло" (Шостка, Сумська область), "Полтаватеплокомфорт" (Полтава), "Теплоенергопостач" (Обухів, Київська область), "Енерго-Сервіс Груп" (Київ), "Водотеплосервис" (Калуш, Івано-Франківська область).

Згідно з ним, за станом на 23 січня всім 37 підприємствам в рамках ПСО необхідно сплатити більше 454,4 млн гривень з урахуванням вартості спожитого в грудні газу.

Згідно з умовами договорів, розрахунки за спожитий минулого місяця газ потрібно провести до 25 січня.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня ціна на газ для населення і теплопостачальних підприємств стала фіксованого.

Також з нового року змінилася процедура монетизації пільг на комуналку.

Тим часом АМКУ рекомендує тепловикам знизити ціни на тепло для населення.