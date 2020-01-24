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24 січня 2020, пʼятниця, 11:31 17
Економіка 2020-01-24T13:00:02+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" може припинити газопостачання 37 тепловикам

"Нафтогаз" може припинити газопостачання 37 тепловикам

Оксана Соболь
НАК
Газ
Газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про ризик припинення газопостачання 37 виробників теплової енергії, які не виконують вимоги за розрахунками для отримання газу в рамках спецобов'язків, з 1 лютого.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

До списоку підприємств-боржників входять, зокрема "Смілакомунтеплоенерго" (Сміла, Черкаська область), "Південно-Західні тепломережі" (Хмельницький), "Шостка-тепло" (Шостка, Сумська область), "Полтаватеплокомфорт" (Полтава), "Теплоенергопостач" (Обухів, Київська область), "Енерго-Сервіс Груп" (Київ), "Водотеплосервис" (Калуш, Івано-Франківська область).

Згідно з ним, за станом на 23 січня всім 37 підприємствам в рамках ПСО необхідно сплатити більше 454,4 млн гривень з урахуванням вартості спожитого в грудні газу.

Згідно з умовами договорів, розрахунки за спожитий минулого місяця газ потрібно провести до 25 січня.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня ціна на газ для населення і теплопостачальних підприємств стала фіксованого.

Також з нового року змінилася процедура монетизації пільг на комуналку.

Тим часом АМКУ рекомендує тепловикам знизити ціни на тепло для населення.

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