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17 января 2020, пятница, 15:59 62
Экономика 2020-01-17T16:01:43+02:00
Українські Новини
АМКУ рекомендует поставщикам тепла снизить цены на отопление и горячую воду для населения

АМКУ рекомендует поставщикам тепла снизить цены на отопление и горячую воду для населения

Таня Войтюк
Цена на газ, Отопление, Горячая вода, Коммуналка, АМКУ
Счетчики. Фото: Киевсовет
Счетчики. Фото: Киевсовет

Антимонопольный комитет рекомендует поставщикам тепла снизить цены на централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение для населения в связи со снижением цены на природный газ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, рекомендации были получены теплоснабжающими компаниями и органами местного самоуправления.

Отмечается, что им было рекомендовано изменить размер начислений за отопление и горячую воду на протяжении отопительного сезона 2019/2020 в связи со снижением цены на газ, а также обеспечить своевременное информирование потребителей о принятых мерах касательно изменения размера начислений.

Подчеркивается, что АМКУ рекомендует применять данные меры ежемесячно, начиная с января и до окончания отопительного сезона.

Как сообщали Українські Новини, украинцам снизят тарифы на отопление и стало известно, сколько придется платить в январе.

Напомним, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь. Также стало известно, как украинцам будут платить пенсии в 2020 году

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