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27 декабря 2019, пятница, 14:57 164
Кабмин 2019-12-27T14:58:24+02:00
Українські Новини
С нового года Кабмин изменит процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

С нового года Кабмин изменит процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

Таня Войтюк
Монетизация льгот, Коммунальные платежи, Коммуналка, Льготы, Субсидии
Кивтанции на оплату
Кивтанции на оплату

Кабинет министров Украины внес изменения в начавшуюся с 1 октября процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Народный депутат отметил, что с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

"Раньше разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - сказал он.

Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении, в случае подачи заявления после 15 октября (15 мая) в течение отопительного (неотопительного) сезона льгота предоставляется в денежной наличной форме путем перечисления денежных средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области субсидиантам выплатили помощь за октябрь уже по новым правилам. 

Напомним, в феврале 2019 средний размер жилищной субсидии в Киеве составлял 1,1 тыс. гривен, но сейчас он резко уменьшился.

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