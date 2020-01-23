МХП призупинив експорт курятини в ЄС через пташиний грип в Україні

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) припинила експорт курятини в країни ЄС у зв'язку з виявленням спалаху пташиного грипу у Вінницькій області.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"На сьогодні, 23 січня 2020 року, підприємства групи МХП з виробництва птиці, які є сертифікованими в країни ЄС, припинили свій експорт в ці країни",- сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, увечері 22 січня Генеральна дирекція з питань здоров'я та харчової безпеки ЄС повідомила державним ветеринарним органам України про те, що після підтвердження 19 січня вірусу грипу птиці всю територію України не можна вважати вільною від цієї хвороби.

Тому органи ветеринарної медицини України в даний час не можуть видавати сертифікати на експорт птиці в ЄС.

При цьому наголошується, що всі виробничі потужності МХП продовжують працювати у звичайному режимі почали робити всі необхідні кроки відповідно до стратегії диверсифікації експортних продажів, яка була затверджена менеджментом групи.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС вже призупинила імпорт м'яса птиці з України.

Тим часом у Вінниці з-за спалаху пташиного грипу було знищено 22 тисячі голів птахів.