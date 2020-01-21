В Виннице из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено 22 тысячи голов птиц

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что с момента обнаружения вируса птичьего гриппа в Винницкой области было уничтожено 22 тыс. голов птицы. Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини. "По состоянию на 9:00 21 января 2020 года в эпизоотическом очаге, умерщвляя бескровным методом, было сожжено 22 тыс. голов птицы", - сказано в нем. Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской райгосадминистрации, к эпизоотическому очагу отнесены агропредприятия ООО "Хутор", ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок", которые расположены в селе Бугаков Немировского района. На данный момент всего на данных предприятиях содержится 116 тыс. голов птицы. В зону защиты (зона в 3 км вокруг эпизоотического очага) отнесены 9 населенных пунктов Немировского района, а в зону наблюдения (зона в 10 км вокруг эпизоотического очага) вошли 23 населенных пункта Немировского района. Госпродпотребслужба проинформировала о случае гриппа птицы в Украине Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) и международных торговых партнеров Украины в соответствии с международными обязательствами. Как сообщали Українськi Новини,в сентябре 102 тыс. туш свиней были утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области. Ранее Госпродпотребслужба зарегистрировала случаи заболевания АЧС в заповеднике на острове Хортица в Запорожье. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала случай гибели птицы от птичьего гриппа на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области.