У Китаї новий коронавірус забрав життя вже 17 осіб

У Китаї збільшилася кількість жертв нового коронавіруса до 17 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Так, повідомляється, що кількість підтверджених випадків зараження цим вірусом вже перевищила 400.

Наголошується, що зараз всі смертельні випадки від нового вірусу nCoV зафіксовані в провінції Хубей. Влада регіону підтвердила інформацію про 17 смертей та 444 випадки зараження новим вірусом в цілому.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії, Санкт-Петербурзі, в лікарню привезли чоловіка з підозрою на новий коронавірус.

Раніше Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу опублікувало рекомендації українцям через новий коронавірус у Китаї, яким захворіло на початку січня близько 300 осіб, шестеро з яких померли.

Також лікарі попередили про те, що смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини.

Тим часом на початку року в Китаї невідомий вид вірусної пневмонії набирає обертів.