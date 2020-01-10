В Китае неизвестный вид вирусной пневмонии набирает обороты: заражены уже 60 человек

В городе Ухань (Китай) начинает набирать обороты новая вирусная пневмония. Ранее обнаружили 44 случая заражения. На сегодня количество увеличилось до 60 человек. Об этом передает газета South China Morning Post.

Отмечается, что из 60 человек 15 заразились одним и тем же штаммом – коронавирусом.

Данный вирус является "родственником" атипичной пневмонии и острого респираторного синдрома.

Отмечается, что, как и в предыдущих случаях, пациенты, вероятно, заразились им от животных. Однако пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной. Нет на данный момент и данных, что болезнь может передаваться между людьми.

Ранее из-за вспышки заболевания в Сингапуре и Гонконге ввели дополнительные процессы обследования путешественников из города Ухань.

Отмечалось, что этот вирус может быть связан с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС или Sars). В 2002-2003 годах эта потенциально смертельная болезнь возникла в Китае и унесла жизни около 700 человек из разных стран мира.

В соцсетях также сравнивают неизвестную форму пневмонии с тяжелым острым респираторным синдромом. Однако полиция Ухань заявила, что наказала 8 человек, которые "публиковали или распространяли лживую информацию без проверки".

Во Всемирной организации по охране здоровья также заявили, что следят за вспышкой и держат контакт с китайскими властями.

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