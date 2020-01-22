Іран вирішив залишити чорні ящики збитого літака МАУ у себе і нікому їх не віддавати

В той час, як Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ, Іран не буде віддавати Україні чорні ящики зі збитого під Тегераном рейсу МАУ. Про це заявив Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Эслами, передає іранське агентство Mehr.

"Чорний ящик є невід'ємною частиною інциденту, і, оскільки аварія сталася в Ірані, згідно з Додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Організація цивільної авіації Ірану відповідає за розслідування", - сказав він.

За його словами, в разі якихось проблем з розшифровкою чорних ящиків будуть прийняті необхідні рішення, "щоб попросити інші залучені сторони про допомогу".

Эслами також зазначив, що іранська делегація побувала в Україні, щоб "вивчити документи літака".

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві попрощалися з загиблими при катастрофі літака МАУ пілотами.

Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.