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  • Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
20 января 2020, понедельник, 18:25 40
Политика 2020-01-20T18:31:24+02:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Влада Билоус
Влада Билоус
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, Офис президента, Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В понедельник Зеленский встретился с Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования крушения самолета МАУ.

Президент обсудил со специальным представителем Президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета.

Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также собеседники подняли вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и вопрос создания совместной следственной группы.

Присутствовавший на встрече генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Президент констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей.

Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

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