Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ

Иранская организация правовой медицины идентифицировала 169 тел погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом говорится в сообщении официального информационного агентства Исламской Республики (IRNA), передают Українськi Новини.

"Иранская организация правовой медицины заявила в воскресенье, что было идентифицировано 169 тел жертв авиакатастрофы украинского самолета, 150 из которых были переданы их семьям", - говорится в нем.

Отмечается, что 169 идентифицированных тел принадлежат жертвам, чьи родственники предоставили свои генетические образцы, и их личность доступна на веб-сайте организации.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

19 января самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана (Иран) с телами 11 погибших украинцев.

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о напряженных переговорах с иранской стороной по возвращению "черных ящиков" и призвал СМИ использовать официальную информацию при освещении этой темы.