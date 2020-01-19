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19 января 2020, воскресенье, 23:18 75
Внешняя политика 2020-01-19T23:23:09+02:00
Українські Новини
Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ

Ярина Вацяк
Авиакатастрофа, Авиакрушение, Украина-Иран, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Тела погибших

Иранская организация правовой медицины идентифицировала 169 тел погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом говорится в сообщении официального информационного агентства Исламской Республики (IRNA), передают Українськi Новини.

"Иранская организация правовой медицины заявила в воскресенье, что было идентифицировано 169 тел жертв авиакатастрофы украинского самолета, 150 из которых были переданы их семьям", - говорится в нем.

Отмечается, что 169 идентифицированных тел принадлежат жертвам, чьи родственники предоставили свои генетические образцы, и их личность доступна на веб-сайте организации.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

19 января самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана (Иран) с телами 11 погибших украинцев.

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о напряженных переговорах с иранской стороной по возвращению "черных ящиков" и призвал СМИ использовать официальную информацию при освещении этой темы.

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