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22 січня 2020, середа, 17:50 14
Економіка 2020-01-22T18:05:07+02:00
Українські Новини
Промвиробництво в 2019 обвалилося майже на 2%

Промвиробництво в 2019 обвалилося майже на 2%

Анна Рудык
Промвиробництво, промислове виробництво, Держстат, економіка України
Промвиробництво. Фото: pixabay
Промвиробництво. Фото: pixabay

В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,8% порівняно з 2018 роком.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У грудні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 7,7% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 8,3% (скоригованих) порівняно з груднем 2018 року.

При цьому в грудні 2019 року промвиробництво скоротилося на 1,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 1,1% (скоригованих) порівняно з листопадом 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, промвиробництво основної продукції обвалилося на 5% у жовтні.

Також за даними Ukraine Economic Outlook, якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020.

А сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в листопаді збільшився на 1,2% або на 0,99 млрд доларів до 82,83 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

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