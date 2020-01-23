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23 січня 2020, четвер, 06:45 6 Інфографіка
Суспільство 2020-01-23T07:30:02+02:00
Українські Новини
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ

Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ

Елена Новикова
Поради лікарів, епідемія грипу, Хвороби, Симптоми хвороби, ГРВІ, Грип
Грип та ГРВІ
Грип та ГРВІ

В Україні тисячі людей вже захворіли на грип. Несвоєчасне звернення до лікаря несе за собою важкі наслідки. Тільки з жовтня 2019 року в Україні померло 5 осіб. Дуже легко сплутати грип з ГРВІ, адже симптоми цих двох хвороб схожі. Про те, як гострі респіраторні вірусні інфекції відрізнити від грипу, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Основна різниця в симптомах грипу та ГРВІ полягає в тому, що грип починається раптово і гостро, а сама хвороба супроводжується різкою ломотою в тілі, ознобом, головним болем і болем у м'язах, а ГРВІ зазвичай починається поступово і характеризується відчуттям "розбитості" і загальним нездужанням .

Відмінності грипу від ГРВІ. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я УкраїниВідмінності грипу від ГРВІ. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Збудники та симптоми ГРВІ

Існує багато різних вірусів-збудників ГРВІ. Найбільш поширений - риновирус. Він розмножується в клітинах епітелію порожнини носа та провокує місцеве запалення. Тому найчастіше симптоми ГРВІ - це нежить, закладеність носа, біль у горлі та кашель. Важливо пам'ятати, що форма перебігу захворювання в кожному конкретному випадку залежить від того, яким саме вірусом заразилася людина. В основному, ГРВІ прогресує кілька днів, а людина одужує без спеціального лікування.

Але важливо не займатися самолікуванням, а одразу ж звертатися до лікаря. Адже ГРВІ може протікати з ускладненням.

Ускладнення ГРВІ - це зазвичай запалення носових ходів і середнього вуха. ГРВІ може стати причиною або посилити симптоми деяких хронічних захворювань дихальних шляхів, таких як астма.

Збудники та симптоми грипу

Наскільки важко буде протікати грип залежить від таких факторів:

  • імунітету;
  • штаму вірусу та вторинної бактеріальної інфекції, які можуть розвиватися у вигляді ускладнення після зараження вірусом грипу;
  • наявності інших захворювань;
  • певних генетичних особливостей організму.

Різні комбінації всіх цих факторів пояснюють той факт, що одні люди хворіють на грип практично без прояву зовнішніх симптомів, а у інших вірус грипу викликає серйозні ускладнення, порушення або навіть стає причиною смерті.

Запальний процес і, відповідно, підвищення температури до 38 є нормальною реакцією організму на збудник, оскільки дозволяє боротися з інфекцією. Однак висока температура (понад 39) небезпечна, тому її слід збивати. Іншими характерними симптомами грипу є головний біль, ломота в м'язах і суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту, можливо, нудота, кашель, що може тривати більше двох тижнів. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Вірус грипу може локалізуватися як у верхніх, так і в нижніх дихальних шляхах, що частково пояснює здатність цього вірусу викликати важкі форми захворювання.

Ще одним важливим фактором, який відрізняє грип від ГРВІ, - ймовірність розвитку вторинної бактеріальної інфекції. Такі бактеріальні інфекції часто стають причиною погіршення стану хворого через пошкодження легеневої тканини, посилення запального процесу і серйозних порушень функцій органів дихання.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі розповіли про те, як захиститися від грипу та як не захворіти новим коронавірусом, який вийшов за межі Китаю.

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