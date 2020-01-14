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14 января 2020, вторник, 15:02 41
Медицина 2020-01-14T15:30:01+02:00
Українські Новини
В Украине от гриппа умерли 5 человек

В Украине от гриппа умерли 5 человек

Ярина Вацяк
эпидемия, Прививки, эпидемия гриппа, смерть от гриппа, Грипп

В то время, как вирус из Китае уже вышел за его приделы, в Украине 5 человек умерли от гриппа с начала октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин", - говорится в нем.

Согласно сообщению, трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному - на Тернопольщине и Запорожье.

Ни у кого из умерших не было соответствующей прививки.

Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря.

С 31 сентября 2019 по 12 января заболело 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех захвоирлих).

Госпитализировано 61 842 человека.

Как сообщали Українськi Новини, с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано два летальных случая от осложнений гриппа: 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Перед Новым годом в Украине гриппом заболело более 130 тысяч человек.

Также Українськi Новини писали о том, как лечить простудные заболевания и ОРВИ.

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