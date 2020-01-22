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22 січня 2020, середа, 13:24 11
Силові структури 2020-01-22T14:00:02+02:00
Українські Новини
НАБУ відмовилося допитати керівництво "Укрзалізниці" у справі Дубневича

НАБУ відмовилося допитати керівництво "Укрзалізниці" у справі Дубневича

Надежда Комендантова
НАБУ, Допит, Укрзалізниця, Ярослав Дубневич
Укрзалізниця. Фото: zn.ua
Укрзалізниця. Фото: zn.ua

Національне антикорупційне бюро відмовилося допитати керівництво акціонерного товариства "Укрзалізниця" в рамках справи проти депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє").

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

З клопотанням про допит керівництва "Укрзалізниці" в НАБУ звернулася захист депутата.

Прохання було подано в грудні 2019 року.

Захист просив допитати виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" з участю адвокатів і самого Дубневича.

Проте НАБУ відмовилося це зробити.

Після відмови, захист Дубневича звернулася в суд з проханням зобов'язати НАБУ все-таки задовольнити її клопотання, однак 17 січня суд також став на бік НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності.

Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави.

7 листопада Антикорупційний суд заарештував Дубневича і встановив заставу 90 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро вручило Дубневичу повідомлення про підозру в причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

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