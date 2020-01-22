НАБУ відмовилося допитати керівництво "Укрзалізниці" у справі Дубневича

Національне антикорупційне бюро відмовилося допитати керівництво акціонерного товариства "Укрзалізниця" в рамках справи проти депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє"). Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. З клопотанням про допит керівництва "Укрзалізниці" в НАБУ звернулася захист депутата. Прохання було подано в грудні 2019 року. Захист просив допитати виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" з участю адвокатів і самого Дубневича. Проте НАБУ відмовилося це зробити. Після відмови, захист Дубневича звернулася в суд з проханням зобов'язати НАБУ все-таки задовольнити її клопотання, однак 17 січня суд також став на бік НАБУ. Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності. Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави. 7 листопада Антикорупційний суд заарештував Дубневича і встановив заставу 90 млн гривень. Національне антикорупційне бюро вручило Дубневичу повідомлення про підозру в причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".