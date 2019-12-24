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24 декабря 2019, вторник, 18:54 28
Судебная власть 2019-12-24T19:15:01+02:00
Українські Новини
Дубневичу продлили запрет выезжать за границу и обязательство носить электронный браслет

Дубневичу продлили запрет выезжать за границу и обязательство носить электронный браслет

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, Электронный браслет, Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Высший антикоррупционный суд продлил депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее") запрет выезжать за границу и обязательство носить электронный браслет до 22 февраля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Решение о продлении было принято 24 декабря.

Также суд продлил и другие обязательства.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.


Ярослав Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога.

7 ноября Антикоррупционный суд арестовал Дубневича и установил залог 90 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро вручило Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн средств акционерного общества "Укрзализныця".

29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен. 

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