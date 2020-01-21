Білорусь планує імпортувати 30% нафти через Україну.

Про це йдеться в повідомленні білоруського інформаційного агентства БЕЛТА, передають Українські Новини.

"Зараз немає альтернативи поставкам російської нафти в повному обсязі. Але, як ми домовлялися, диверсифікуватися нам треба. Треба йти до того, що 30-40% нафти ми будемо купувати у Росії. 30% ми маємо завозити з Балтики і 30% через Україну - перевірений шлях", - заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Також він повідомив, що Білорусь вже почала імпортувати нафту з світових ринків.

Крім того, Лукашенко додав, що найважливішим питанням є подальший продаж нафтопродуктів з переробленої на нафтопереробних заводах (НПЗ) нафти.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група "А-95" вважає, що зупинка експорту Росією нафти до Білорусі не вплине на український ринок нафтопродуктів.

У січні 2019 року Росія зупинила експорт нафти в Білорусь.

Також ЗМІ повідомили, що Путін і Лукашенко не підписали документів про інтеграцію Білорусі.