Остановка экспорта Россией нефти в Беларусь: что будет с украинским рынком нефтепродуктов

"Консалтинговая группа "А-95" считает, что остановка экспорта Россией нефти в Беларусь не повлияет на украинский рынок нефтепродуктов.

Об этом Українським Новинам сообщил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Это не впервые, когда происходят сбои в поставках нефти в Беларусь. Пока есть запасы нефти, ориентировочно, на январь, за это время договорённости, скорее всего будут найдены", - сказал он.

Также Куюн сообщил, что рынок нефтепродуктов Украины достаточно диверсифицирован, чтобы обеспечить необходимые поставки.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия прекратила экспорт нефти в Беларусь, в связи с истечением срока договоренности на поставу ресурса 31 декабря 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Лукашенко пригрозил лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба", по которому она поставляет нефть в страны Восточной Европы и Германию.

Тем временемю, после митингов в Минске против интеграции, в Сочи по итогам 5-часовой встречи президенты Беларуси и России не подписывали никаких документов по углубленной интеграции.