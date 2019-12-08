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08 декабря 2019, воскресенье, 20:58 562
Мир 2019-12-08T21:15:01+02:00
Українські Новини
Путин и Лукашенко не подписали документы об интеграции Беларуси, - СМИ

Путин и Лукашенко не подписали документы об интеграции Беларуси, - СМИ

Ярина Вацяк
Александр Лукашенко, Путин, Беларусь-Россия, Интеграция Беларуси и России

После митингов в Минске против интеграции, в Сочи по итогам 5-часовой встречи президенты Беларуси и России не подписывали никаких документов по углубленной интеграции.

О подписании соглашений не объявляла ни российская, ни белорусская сторона, сообщает "Европейская правда".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами.

"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем ... Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, ​​как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб. м) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия", - сказал он.

В Кремле заявили, что "сторонам удалось существенно сблизить позиции по целому ряду вопросов, включая сферу нефти и газа".

Также сообщается, что Лукашенко и Путин проведут еще одну встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь и Россия работают над созданием единого правительства и парламента. 


Ранее Александр Лукашенко назвал условия для интеграции с Россией. 

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