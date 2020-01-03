Россия остановила экспорт нефти в Беларусь

После того, как Лукашенко пригрозил лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба", накануне Нового года Беларусь и Россия договорились о поставках газа всего на два месяца, а вот вопросы с нефтью не решили – в итоге РФ остановила поставки "черного золота".

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на пресс-службу компании.

Белорусы отмечают, что два их нефтеперерабатывающих завода продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", – заявили в "Белнефтехиме".

Сейчас Минск срочно занимается контрактами на поставку нефти в январе, в том числе из источников не из России.

"Концерн занят проработкой контрактов на поставку нефти в январе не только из России, но и из других источников", – подчеркнули в концерне.

Напомним, ранее Украина прекратила покупать у Беларуси электроэнергию.

Также СМИ сообщили, что Путин и Лукашенко не подписали документы об интеграции Беларуси.