Як захиститися від грипу і що робити при перших симптомах

З початку жовтня 2019 року в Україні від грипу померли 5 осіб. Вірус і далі поширюється, тому не варто забувати про профілактику. Також потрібно вчасно звертатися до лікарів. Як не заразитися грипом і що робити при перших симптомах, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як уберегтися від грипу

Вакцинація - один з кращих способів уберегтися від грипу.

Не чіпайте обличчя. На руках скупчується безліч мікробів. Коли торкаєтеся ними обличчя, то збільшуєте шанси на те, що мікроби потраплять в організм через рот, ніс або очі.

Не забувайте про миття рук. Якщо поруч немає води та мила, то використовуйте спреї та розчини на спиртовій основі.

Якщо захворіли, то краще залишитися вдома. Якщо хтось поруч захворів, то уникайте близького контакту. Не забувайте вдягати хірургічну маску, вона допоможе не заразити інших.

Віруси можуть передаватися іншим на відстань до двох метрів, коли кашляєте та чхаєте. Прикривайте одноразовою серветкою ніс і рот, це знизить ймовірність передачі мікробів іншим. Не прикривайтеся долонею, намагайтеся чхати і кашляти у внутрішню сторону ліктя.

Дотримуйтесь чистоти поверхонь, до яких часто торкаєтеся. Провітрюйте приміщення на роботі, вдома і в навчальних закладах. Особливо, якщо там знаходиться хворий.

Пийте багато води, харчуйтеся здоровими продуктами, уникайте стресів, висипайтеся і намагайтеся займатися фізичною активністю.

Як уберегтися від грипу. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здров'України

При захворюванні на грип необхідно:

звернутися до лікаря;

намагатися уникати безпосереднього контакту з іншими людьми;

приймати противірусні засоби, які призначив лікар;

дотримуватись постільного режиму;

контролювати температуру не менше двох разів на добу і при погіршенні стану;

залишатися вдома не менше доби після того, як спала висока температура;

підтримувати температуру 18-20 ° С в приміщенні;

підтримувати вологість 70 ± 10% в приміщенні;

провітрювати приміщення не менше двох разів на добу;

вживати достатню кількість рідини;

надягати медичну маску, щоб захистити оточуючих.

Симптоми грипу. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Грип не лікується антибіотиками. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї смертельний вірус вийшов за його межі. Також Уляна Супрун розповіла про те, що потрібно знати про вакцинацію від грипу.