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21 січня 2020, вівторок, 21:30 10 Інфографіка
Суспільство 2020-01-21T22:00:04+02:00
Українські Новини
Як захиститися від грипу і що робити при перших симптомах

Як захиститися від грипу і що робити при перших симптомах

Елена Новикова
Поради лікарів, Вакцинація, епідемія грипу, Грип
Грип. Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Грип. Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

З початку жовтня 2019 року в Україні від грипу померли 5 осіб. Вірус і далі поширюється, тому не варто забувати про профілактику. Також потрібно вчасно звертатися до лікарів. Як не заразитися грипом і що робити при перших симптомах, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як уберегтися від грипу

  • Вакцинація - один з кращих способів уберегтися від грипу.
  • Не чіпайте обличчя. На руках скупчується безліч мікробів. Коли торкаєтеся ними обличчя, то збільшуєте шанси на те, що мікроби потраплять в організм через рот, ніс або очі.
  • Не забувайте про миття рук. Якщо поруч немає води та мила, то використовуйте спреї та розчини на спиртовій основі.
  • Якщо захворіли, то краще залишитися вдома. Якщо хтось поруч захворів, то уникайте близького контакту. Не забувайте вдягати хірургічну маску, вона допоможе не заразити інших.
  • Віруси можуть передаватися іншим на відстань до двох метрів, коли кашляєте та чхаєте. Прикривайте одноразовою серветкою ніс і рот, це знизить ймовірність передачі мікробів іншим. Не прикривайтеся долонею, намагайтеся чхати і кашляти у внутрішню сторону ліктя.
  • Дотримуйтесь чистоти поверхонь, до яких часто торкаєтеся. Провітрюйте приміщення на роботі, вдома і в навчальних закладах. Особливо, якщо там знаходиться хворий.
  • Пийте багато води, харчуйтеся здоровими продуктами, уникайте стресів, висипайтеся і намагайтеся займатися фізичною активністю.
  • Як уберегтися від грипу. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здров'УкраїниЯк уберегтися від грипу. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здров'України

При захворюванні на грип необхідно:

  • звернутися до лікаря;
  • намагатися уникати безпосереднього контакту з іншими людьми;
  • приймати противірусні засоби, які призначив лікар;
  • дотримуватись постільного режиму;
  • контролювати температуру не менше двох разів на добу і при погіршенні стану;
  • залишатися вдома не менше доби після того, як спала висока температура;
  • підтримувати температуру 18-20 ° С в приміщенні;
  • підтримувати вологість 70 ± 10% в приміщенні;
  • провітрювати приміщення не менше двох разів на добу;
  • вживати достатню кількість рідини;
  • надягати медичну маску, щоб захистити оточуючих.

Симптоми грипу. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я УкраїниСимптоми грипу. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Грип не лікується антибіотиками. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я УкраїниГрип не лікується антибіотиками. Інфографіка: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї смертельний вірус вийшов за його межі. Також Уляна Супрун розповіла про те, що потрібно знати про вакцинацію від грипу.

 

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