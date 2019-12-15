Вакцинация от гриппа: что нужно знать пожилым людям и как не заразиться

В Украину идет эпидемия гриппа. Только за последнюю неделю заболели более 173 тыс. человек. Медики советуют: если вы еще не вакцинировались, сделать это нужно в ближайшее время. В зону риска попадают дети и пожилые люди. Для них получить защиту от гриппа и его осложнений крайне важно.

Экс и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему пожилым людям нужно обязательно сделать прививки против гриппа:

▪ У людей старшего возраста грипп может длиться дольше чем у здоровых людей - до двух недель (некоторые симптомы, например кашель, может продолжаться еще несколько недель после выздоровления), и сопровождаться осложнениями, опасными для жизни.

▪ Среди пожилых людей высокие показатели госпитализации и смерти, вызванные гриппом, чем в пределах возраста: от 54% до 70% госпитализаций, связанных с гриппом, и 71% до 85% случаев смерти из-за гриппа за сезон.

▪ Люди старше 65 лет часто имеют сопутствующие болезни, многие из которых во время гриппа вызвать осложнения К ним относятся хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания (например, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца), эндокринные нарушения (сахарный диабет), болезни почек и печени, временный или постоянный иммунодефицит из-за болезней или лекарства, и ожирение.

▪ Серьезными осложнениями гриппа являются бронхит и пневмония. Если не лечить пневмонию, может возникнуть сепсис или отказ органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцесса легких, и вызвать фатальные последствия.

▪ Пациенты пожилого возраста реже проявляют классические симптомы гриппа. Ведь с возрастом слабеет способность иммунитета (врожденного и адаптивного) бороться с вирусами и другими патогенами. Например, повышение температуры является классическим признаком того, что иммунитет противодействует вируса. Однако, иммунитет человека старшего возраста менее "энергичный", поэтому, как правило, симптомы борьбы проявляются менее выражено, особенно если речь идет о температуре.

▪ За 2-4 недели после болезни гриппом, люди пожилого возраста имеют в 3-5 раз выше риски инфаркта и инсульта. Поэтому пожилым людям, особенно с сердечно-сосудистыми болезнями, заболеть гриппом - крайне опасно, но вакцинация может уменьшить эти риски.

Самолечение гриппа или простуды опасно для людей с неконтролируемым высоким давлением и риском инфаркта или инсульта. Дело в том, что нестероидные противовоспалительные препараты, которые мы часто употребляем при первых признаках болезни: ломота в теле, головная боль, повышение температуры - у таких пациентов сильно повышают давление могут вызвать кровоизлияние.

▪ Даже в случае гриппа, привиты люди старшего возраста значительно легче переносят болезнь и имеют лучшие шансы на выздоровление. В одном из исследований выявлено, что люди за 65 лет, имели прививки против гриппа, на 37% реже попадают в отделение интенсивной терапии, чем непривитые. Такая тенденция касается и продолжительности пребывания в стационаре и скорости выздоровления.

Исследования людей старшего возраста, попавших в отделение интенсивной терапии, показало, что вакцинированные пациенты реже умирают и имеют мозговые кровоизлияния.

Также Супрун дала рекомендации, как не заразиться грипом:

▪ вакцинируйтесь. Хотя часто люди пожилого возраста развивают слабую иммунную реакцию на вакцины против гриппа, без вакцинации риски для здоровья и жизни значительно выше. Вакцинированы люди значительно легче переносят болезнь, если она, все же, началась.

▪ Сделайте прививку от пневмококковой инфекции, если есть такая возможность, чтобы защититься от пневмонии. Перед решением вакцинироваться обязательно консультируйтесь с врачом. Попросите детей такой подарок "под елочку".

▪ Часто и тщательно мойте руки. Лучше всего это делать обычными водой и мылом. Спиртовые дезинфектанты бессильны против вирусов.

▪ Сбалансировано питайтесь (чтобы иметь достаточно энергии), полноценно спите и оставайтесь физически активны - это также эффективная профилактика болезней.

▪ Если вы заметили, что начинаете забоевать, немедленно обратитесь к своему семейному врачу и не занимайтесь самолечением.

▪ Очень часто люди пожилого возраста считают, что им не нужно вакцинироваться от гриппа, так как "уже поздно", "они нигде не бывают" или они "слишком для этого старые". И им вакцинироваться - жизненно необходимо.

Как сообщали Українськi Новини, 170,95 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями 25 ноября - 1 декабря.

С начала 2019 года 5 человек скончались от гриппа.

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