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21 січня 2020, вівторок, 16:29 3
Життя 2020-01-21T16:29:23+02:00
Українські Новини
Український фільм про Донбас став лауреатом норвезької міжнародної премії

Український фільм про Донбас став лауреатом норвезької міжнародної премії

Елена Новикова
український фільм, Кінофестиваль, Атлантида, Донбас
"Атлантида". Скріншот з відео. Youtube/ Festival de Sevilla

В той час, як в 2019 році український фільм "Сторонній" показали на 2 фестивалях у США та Південній Кореї, 18 січня 2020 року на Міжнародному кінофестивалі в Тромсі (Норвегія) став лауреатом фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида". Про це повідомляє прес-служба Tromso International Film Festival.

Журі Марте Волд (Marte Vold), Жюльєт Дюре (Juliette Duret) і Ханне Хаммер Стірен (Hanne Hammer Stien) фестивалю TIFF Aurora Prize присудили перше місце українському фільму про Донбас.

У картині розповідається про Донбас 2025 року. Україна вже рік як виграла війну. Бойові дії завдали колосальну шкоду природі, що здається неможливим повернути все назад.

Сценарист, режисер, оператор і продюсер фільму - Валентин Васянович. Також продюсували Ія Мыслицкий і Володимир Яценко.

Також в 2019 році картина отримала приз за кращий фільм на 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі в програмі "Горизонти"

Як повідомляли Українські Новини, з 22 по 29 січня у Києві пройде фестиваль "Вечір французького кіно". Також з 28 січня 23 українських телеканалу закодують для тих, хто дивився телевізор з супутникового мовлення безкоштовно. А в українських кінотеатрах вийшов у прокат фільм "Віддана", знятий за мотивами роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

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