Кодирование спутникового сигнала: почти 4 миллиона семей лишатся телевизионных программ

Украинские телеканалы завершают свое спутниковое вещание в открытом доступе уже 28 января. Соответствующее напоминание появлялось с конца ноября 2019 года в прайм-тайм на краткое время.

Согласно нему, 23 популярных канала будут закодированы исчезнут с экранов тех, кто смотрел телевизор со спутникового вещания бесплатно.

Согласно данным "Страны", речь идет примерно о 4 миллионах домохозяйств. После этой даты смотреть Интер, 1+1, СТБ, Новый канал, ICTV и другие популярные каналы можно будет только в составе спутниковых операторов за дополнительную плату.

Изначально полное кодирование обещали с 20 января, но затем его пришлось перенести на 28 число этого же месяца так как два действующих спутниковых оператора получили так много обращений на подключение ТВ-услуг, что не успевают обработать все заявки до 20 января.

Изменения коснутся только тех, кто смотрел телевизор бесплатно, через открытый спутник. Для абонентов платного спутника, цифрового эфирного телевидения (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится.

Кодируются только развлекательные каналы. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике. Кодирование коснется 23 каналов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бигуди, Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Украина, НЛО TV, Индиго TV.

Как сообщали Українські Новини, телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля.

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года.