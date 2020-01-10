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10 января 2020, пятница, 18:13 388
Lifestyle 2020-01-10T19:15:02+02:00
Українські Новини
В Киеве пройдет 15-й фестиваль французского кино: программа мероприятия

В Киеве пройдет 15-й фестиваль французского кино: программа мероприятия

Елизавета Кесельман
Артхаус Трафик, Фестиваль, Кинофестиваль, Фестиваль в Киеве
Фото: Артхаус.Трафик
Фото: Артхаус.Трафик

С 22 по 29 января в Киеве. в кинотеатре "Оскар" пройдет 15-й фестиваль "Вечера французского кино", где будут представлены пять лучших лент года из Франции с участием популярных актеров. Об этом передает Артхаус.Трафик.

Откроет фестиваль фильм "Особенные" – трогательная драма от авторов хитовой комедии "1 + 1" Оливье Накаша и Эрика Толедано. Сюжет основан на реальной истории двух друзей, которые на протяжении 20 лет создают чудо для особенных людей, от которых отказались все остальные. В главных ролях –  Венсан Кассель и Реда Катеб. Лента была отмечена призом зрительских симпатий на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

В программу "Вечеров французского кино" вошел также хит Каннского кинофестиваля – "Портрет девушки в огне" с Адель Энель ("Хэппи-энд") и Ноэми Мерлан ("Клубничка"). Историческая мелодрама Селин Сьямма рассказывает о любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. Лента была отмечена премиями Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии за лучший сценарий, и претендовала на соискание премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке. По итогам года "Портрет девушки в огне" упоминался в большинстве подборок лучших фильмов 2019 от международной прессы.

Романтическая комедия "Одной волшебной ночью" с Кьярой Мастроянни и Венсаном Лакостом  – лента от автора мелодрамы "Все песни только о любви" Кристофа Оноре. Она рассказывает о парижанке, которая после ссоры с мужем вынуждена ночевать в гостинице напротив своей квартиры, в окно наблюдать за мужем и вспоминать их историю любви. Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, где Мастроянни была отмечена как лучшая актриса.

Новая работа французского режиссера Бертрана Бонелло ("Сен-Лоран"), фэнтези-фильм "Малышка зомби" переносит мистические события Гаити 60-х в современную Франции и отсылает к разнообразную классику жанра "хоррор". Впервые лента была показана в рамках Каннского кинофестиваля; в Украине "Крошка зомби" стала фильмом открытия 3-й Киевской недели критики.

Комедия "Нотр-Дам" рассказывает историю архитекторки Мод, которая случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади большого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в самом лучшем месте для любви – Париже. Режиссерка и сценаристка Валери Донзелли также исполнила в фильме главную роль.

В течение февраля фестиваль также состоится в крупнейших городах Украины. По традиции, коллекцию новых и лучших французских фильмов представляют Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, France 24 и компания "Артхаус Трафик". Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве впервые прошел инклюзивный фестиваль европейских фильмов, а также состоялся фестиваль "Нового немецкого кино".

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