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17 сентября 2019, вторник, 15:52 27
Афиша 2019-09-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
Украинский фильм "Посторонний" покажут на двух кинофестивалях

Украинский фильм "Посторонний" покажут на двух кинофестивалях

"Посторонний". Фото: Facebook/ukrainefilmagency

Фильм "Посторонний" покажут на кинофестивале Fargo Fantastic Film Festival, который пройдет в конце сентября в США. Об этом сообщает Госкино Украины.

Картина режиссера Дмитрия Томашпольского является эзотерическим детективом, в сюжете которого – загадочное исчезновение команды синхронного плавания во время выступления и пациентки водолечебницы на процедурах. Инспектору Глуховской, которая будет вести расследование этих дел, придется не только выяснять подробности пропаж, но и разобраться в себе. В главных ролях снялись Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Fargo Fantastic Film Festival пройдет 26-29 сентября в г. Фарго (Южная Дакота). Ранее фильм "Посторонний" пригласили на международный кинофестиваль Seoul International Film Festival в Южной Корее, где 21 сентября и состоится его премьера.

Украинские зрители смогут увидеть картину в 2020 году.

Как сообщали Українські новини, фильм "Домой" может получить "Оскар".  Ранее в Киеве состоялась премьера фильма "Моя бабушка с Марса"

Также, были названы ТОП-5 фильмов ужасов этой осени.

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