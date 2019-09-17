Украинский фильм "Посторонний" покажут на двух кинофестивалях

Фильм "Посторонний" покажут на кинофестивале Fargo Fantastic Film Festival, который пройдет в конце сентября в США. Об этом сообщает Госкино Украины.

Картина режиссера Дмитрия Томашпольского является эзотерическим детективом, в сюжете которого – загадочное исчезновение команды синхронного плавания во время выступления и пациентки водолечебницы на процедурах. Инспектору Глуховской, которая будет вести расследование этих дел, придется не только выяснять подробности пропаж, но и разобраться в себе. В главных ролях снялись Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Fargo Fantastic Film Festival пройдет 26-29 сентября в г. Фарго (Южная Дакота). Ранее фильм "Посторонний" пригласили на международный кинофестиваль Seoul International Film Festival в Южной Корее, где 21 сентября и состоится его премьера.

Украинские зрители смогут увидеть картину в 2020 году.

https://www.youtube.com/watch?v=R5kFwGBREkQ" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські новини, фильм "Домой" может получить "Оскар". Ранее в Киеве состоялась премьера фильма "Моя бабушка с Марса".

Также, были названы ТОП-5 фильмов ужасов этой осени.