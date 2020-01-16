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  • Фильм "Віддана" по мотивам книги дочери Юрия Андруховича вышел в прокат
16 января 2020, четверг, 18:32 20
Жизнь 2020-01-16T18:36:48+02:00
Українські Новини
Фильм "Віддана" по мотивам книги дочери Юрия Андруховича вышел в прокат

Фильм "Віддана" по мотивам книги дочери Юрия Андруховича вышел в прокат

Елена Новикова
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Кадр из трейлера фильма
Кадр из трейлера фильма "Віддана". Скриншот: FILM.UA Group

Сегодня, 16 января, в кинотеатрах в прокат вышел украинский полнометражный фильм "Віддана", снятый по мотивам романа "Феликс Австрия".  Автор романа - София Андрухович, дочь Юрия Андруховича. Слоган: Каждый получает то, что хочет. Каждый имеет такую любовь, к которой стремится. Подробнее о фильме расскажут Українські Новини.

Сюжет: Начало истории происходит во второй половине XIX века. Во время пожара доктор Ангер теряет жену Терезу, но спасает двух девушек - дочку Адель и Стефанию - дочь рабочих. Доктор воспитал их вместе. Спустя 25 лет девушки выросли, но остались неразлучны. Адель вышла замуж, а Стефания стала следить за хозяйством

В ролях: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий, Александр Кобзарь, Сергей Волосовец, Ада Роговцева, Катерина Кухарь, Евген Янович, Наталья Васько, Ирма Витовская, Важа Годердзишвили, Себастьян Цибульский, Ясин Фараджаллах, Марина Кошкина

Трейлер:

Как сообщали Українські Новини, украинский фильм "Домой" представит на премии "Оскар-2020" Украину. Также обнародовали списки ежегодной премии "Книга года BBC"за 2019 год.

Ранее режиссер "Дюнкерка" и "Интерстеллара" выпустил трейлер нового фильма с Робертом Паттинсоном.

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