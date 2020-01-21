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21 січня 2020, вівторок, 11:57 5
Судова влада 2020-01-21T12:30:02+02:00
Українські Новини
З компанії Коломойського суд вирішив стягнути нерухомість на 100 млн гривень

З компанії Коломойського суд вирішив стягнути нерухомість на 100 млн гривень

Ярина Вацяк
НБУ, Суд, стягнення нерухомості, Ігор Коломойський
Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa
Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa

Господарський суд прийняв рішення стягнути нерухомість компанії колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського вартістю понад 100 млн гривень на користь Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

16 січня 2020 року Господарський суд Львівської області у повному обсязі задовольнив позов Нацбанку про звернення стягнення на предмет іпотеки пов'язаного з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським ВАТ "Дніпрометаллсервіс".

Зазначена компанія у вересні 2014 надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв. м і вартістю понад 100 млн гривень в якості забезпечення кредиту рефінансування, який надавався Приватбанку до націоналізації.

Оскільки ВАТ "Дніпрометалсервіс" не виконало взятих на себе зобов'язань майнового поручителя Приватбанку, НБУ в травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна.

16 січня 2020 позовну заяву Національного банку було задоволено в повному обсязі.

Зазначається, що загалом суди вже прийняли 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов'язаннями Приватбанку на загальну суму 1,36 млрд гривень.

18 рішень набрали чинності, за якими виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.

Як повідомляли Українські Новини, після того як Приватбанк ініціював судовий розгляд юристи звинуватили колишніх власників банку у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.

Раніше Олексій Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення Приватбанку колишнім власникам.

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