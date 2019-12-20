Приватбанк против Коломойского и Боголюбова: подробности нового иска в Израиле

После того как Приватбанк инициировал судебное разбирательство, юристы обвинили бывших собственников банка в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.

О подробностях нового иска Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову сообщает "НВ Бизнес".

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов провели обширные нелегальные трансграничные операции. В заявлении ПриватБанка указалано, что они скрывали денежные переводы в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском Дисконт Банке в пользу фиктивной компании Святой Иоанн (оригинальное название St. John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси).

По данным ПриватБанка, бывшие владельцы способствовали тому, чтобы банк предоставлял большое количество корпоративных кредитов в огромных суммах и предположительно в законных бизнес-целях. Кредитные средства зачислялись на банковские счета компаний в банке в Украине или его филиале на Кипре, а после средства переводились из рук в руки для "отмывания" через систему банковских счетов фиктивных компаний, которые также находились под контролем Коломойского и Боголюбова.

Относительно связи между мошеннических действий, описанных в иске, с Дисконтом банком, как заявляет ПриватБанк в иске, сумма в размере $1,2 млрд была переведена в Израиль с помощью длительной серии отдельных переводов, которые осуществлялись систематически в 2007—2011 годах на банковский счет компании St John.

Указывается, что эти средства были переведены на банковский счет фиктивной компании St John в филиале Дисконт банка в Хайфе, по документам, которые оказались ложными. Согласно иску ПриватБанка, это чистое отмывание денег и мошеннические действия, сомнительные денежные переводы, которые должны были заподозрить в Дисконт банке.

Как сообщали Українські Новини, Алексей Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам.

В марте Зеленский заяивл, что Коломойский и Боголюбовов должны вернуть Приватбанку $2,5 млрд.