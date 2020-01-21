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21 січня 2020, вівторок, 10:50 12
Економіка 2020-01-21T12:15:03+02:00
Українські Новини
Рубль "завмер" в обмінниках Києва у вівторок

Рубль "завмер" в обмінниках Києва у вівторок

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рублі. Фото: Rufabula.com
Рублі. Фото: Rufabula.com

У вівторок, 21 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 20 січня, виріс на 1 копійку до 3,50 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля не змінився і залишився на рівні 4,00 грн за 10 рублів:

Курс рубля за станом на 21 січня в Києві:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,1285 24,4274 26,6321 27,1065 3,50 4,00
Максимальний 24,2300 24,7000 26,8300 27,4000 3,87 5,00
Мінімальний 23,8000 24,2700 26,0000 26,9000 2,50 3,89

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 січня на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 січня, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

А експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 10 коп. в понеділок знизився на 3 коп. до 24,32 UAH/USD.

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