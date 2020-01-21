НБУ снова обвалил гривну: официальный курс на 21 января

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 января, на 16,04 коп. до 24,2527 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,6210 1 доллар США 24,3257 1 швейцарский франк 25,1091 10 иен 2,2077 10 российских рублей 3,9506 1 евро 26,9565

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 января на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Также эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.