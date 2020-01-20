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20 января 2020, понедельник, 17:25 37
Финансы 2020-01-20T17:29:19+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает падать в цене

Гривна на межбанке продолжает падать в цене

Ярина Вацяк
Обмен валют, Курс валют, Межбанк, Курс гривны
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 10 коп. в понедельник снизился на 3 коп. до 24,32 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,33-24,37 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,34-24,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,30-24,34 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,44% с 23,74 UAH/USD до 24,32 UAH/USD.

Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 января, на 9,44 коп. до 24,2983 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 января на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

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