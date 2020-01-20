Гривна на межбанке продолжает падать в цене

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 10 коп. в понедельник снизился на 3 коп. до 24,32 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,33-24,37 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,34-24,38 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,30-24,34 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,44% с 23,74 UAH\/USD до 24,32 UAH\/USD. Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 января, на 9,44 коп. до 24,2983 UAH\/USD. В понедельник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 января на 9,47 коп. до 24,4328 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 9,18 коп. до 24,0978 UAH\/USD.