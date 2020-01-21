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21 січня 2020, вівторок, 10:18 10
Політика 2020-01-21T12:45:03+02:00
Українські Новини
Іран оприлюднив звіт про розслідування аварії Boeing-737 МАУ, – Bellingcat

Іран оприлюднив звіт про розслідування аварії Boeing-737 МАУ, – Bellingcat

Надежда Комендантова
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, МАУ, Розслідування, Іран, Bellingcat
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

У той час, як Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ, стало відомо, що український літак Boeing 737-800 був збитий 8 січня з північної сторони двома ракетами класу "земля-повітря" ближнього радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту.

Про це повідомив Bellingcat з посиланням на звіт про розслідування Організації цивільної авіації Ірану, пише Українська правда.

"Літак вилетів з Тегерана в 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 2469 метрів. Літак зник з допоміжного радара в 6:15 і з головних систем спостереження в 6:18 ранку", - сказано у звіті.

У той же час, повідомляється, що витягнутий реєстратор польоту і бортовий самописець є "одними з найбільш передових пристроїв у своєму роді в світі". У Ірану немає коштів для його декодування.

"Французькі і американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити до Ірану необхідне обладнання для розшифровки чорних ящиків," - пише видання.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві попрощалися з загиблими при катастрофі літака МАУ пілотами.

Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

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