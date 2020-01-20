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20 січня 2020, понеділок, 13:34 11
Суспільство 2020-01-20T13:36:04+02:00
Українські Новини
У Києві почали обробку вулиць посипальними матеріалами від ожеледиці

У Києві почали обробку вулиць посипальними матеріалами від ожеледиці

Валерия Драгомирова
КМДА, Посипальні матеріали, Київ

Комунальна корпорація "Київавтодор" задіяла близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки для обробки вулиць посипальними матеріалами від ожеледиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Щоб виключити утворення ожеледиці, вулиці Києва обробляють посипальними засобами", — йдеться в повідомленні.

В тому числі використовувалися машини для нанесення рідких хлоридів.

Наголошується, що "Київатодор" має всього 418 одиниць снігоприбиральної техніки, яка буде задіяна в разі посилення опадів.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня у більшості областей України очікується туман, сніг і паморось. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов.


Раніше Гідрометеорологічний центр прогнозував, що в понеділок в Києві буде без опадів, температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму, де прогнозують ранню весну.

Тим часом в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота досягає 4,5 м.

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