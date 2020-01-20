У Києві почали обробку вулиць посипальними матеріалами від ожеледиці

Комунальна корпорація "Київавтодор" задіяла близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки для обробки вулиць посипальними матеріалами від ожеледиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Щоб виключити утворення ожеледиці, вулиці Києва обробляють посипальними засобами", — йдеться в повідомленні.

В тому числі використовувалися машини для нанесення рідких хлоридів.

Наголошується, що "Київатодор" має всього 418 одиниць снігоприбиральної техніки, яка буде задіяна в разі посилення опадів.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня у більшості областей України очікується туман, сніг і паморось. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов.



Раніше Гідрометеорологічний центр прогнозував, що в понеділок в Києві буде без опадів, температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму, де прогнозують ранню весну.



Тим часом в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота досягає 4,5 м.