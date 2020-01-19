В Канаде выпало рекордное количество снега: высота достигает 4,5 м

В то время, как в Украине уже второй месяц держится осенняя погода, на северо-востоке Канады разразилась страшная метель, которую прогнозировали на северо-востоке США.

Официальные измерения от канадского правительства зарегистрировали почти два фута снегопада (более 60 см) и более чем 100 миль в час ветра (1,6 км/час), пишет New York Post.

Пользователи активно соцсетей активно делятся фото снега, на которых видно, что снег достигает до верха дверных коробок, и видео, демонстрирующие такой интенсивный снегопад, что дома через дорогу были едва видны.

Ожидается, что метель обрушится на Нью-Йорк с количеством снега до четырех дюймов.

В Чикаго условия были настолько плохими, что Федеральное авиационное управление запретило все полеты в международный аэропорт О'Хара и обратно.

Как сообщает Global News, части восточного Ньюфаундленда остается в состоянии чрезвычайного положения,

В пятницу в международном аэропорту Святого Иоанна было измерено 76,2 см снега - рекордное количество с 1942 года, за всю историю наблюдений.

Все рейсы в и из Сент-Джонса были отменены, и аэропорт остается закрытым по крайней мере до вечера воскресенья.

Все муниципальные предприятия также не работают.

Снежные заносы местами достигают 15 футов (4,5м) - степень повреждения на данный момент неизвестна. Власти будут просить о помощи в ликвидации последствий вооруженные силы. Помощь, в частности, может понадобится для тех, кто оказался в домах.

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Как сообщали Українськi Новини, антициклон Christian принес в Украину на этой неделе преимущественно сухую погоду с "температурными качелями".

Кроме того, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.