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19 января 2020, воскресенье, 22:01 160
Общество 2020-01-19T22:05:48+02:00
Українські Новини
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник

До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник

Ярина Вацяк
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Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

20 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем ​​-2...+4 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5...-10 градусов, днем ​​0...-5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем ​​0...+2 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​-1...+1 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем ​​+1...+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, в Житомирской области 0...-5 градусов, днем ​​-3...+3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем ​​-3...+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем ​​-3...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, в Запорожской области -2...-7 градусов, днем ​​-2...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем ​​-1...+4 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем ​​+1...+3.градуса.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как в Украине уже второй месяц держится осенняя погода, на северо-востоке Канады разразилась страшная метель, местами снег достигает 4,5 м высоты.

Кроме того, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

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