До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник

20 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем -2...+4 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью -1...-7 градусов, в Житомирской области 0...-5 градусов, днем -3...+3 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем -3...+3 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем -3...+3 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью 0...-6 градусов, в Запорожской области -2...-7 градусов, днем -2...+3 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем -1...+4 градуса. В Ялте без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3.градуса. Как сообщали Українські Новини, в то время, как в Украине уже второй месяц держится осенняя погода, на северо-востоке Канады разразилась страшная метель, местами снег достигает 4,5 м высоты. Кроме того, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.