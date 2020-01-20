Снег, туман и морось: спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня, 20 января, ночью и утром в большинстве областей ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает ДСНС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.



Кроме того, "Укравтодор" пишет, что в Ровенской, Сумской и Черниговской областях местами снег, морось в Днепропетровской и Львовской областях.



Как сообщает "Укргидрометцентр", 20 января, ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 2 ° мороза до 3 ° тепла, в Карпатах до 7 ° мороза.



А тем временем в Киеве с самого утра идет снег.





Как сообщали Українські Новини, в Канаде выпало рекордное количество снега, высота достигает 4,5 м.



Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму, где прогнозируют позднюю весну. Расчеты Леонида Горбаня говорят о том, что первая половина марта будет пасмурной, с ночными морозами и небольшими снегопадами, а вторая половина марта – потеплее, но дождливой и слякотной. Весна начнется после 25 марта.





