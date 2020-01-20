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20 января 2020, понедельник, 09:31 35
Жизнь 2020-01-20T09:33:22+02:00
Українські Новини
Снег, туман и морось: спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

Снег, туман и морось: спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

Валерия Драгомирова
дснс, Ухудшение погоды, Туман, Снег, Погода
Снег в Киеве.
Снег в Киеве.

Сегодня, 20 января, ночью и утром в большинстве областей ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает ДСНС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.


Кроме того, "Укравтодор" пишет, что в Ровенской, Сумской и Черниговской областях местами снег, морось в Днепропетровской и Львовской областях.

Как сообщает "Укргидрометцентр", 20 января, ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 2 ° мороза до 3 ° тепла, в Карпатах до 7 ° мороза.

А тем временем в Киеве с самого утра идет снег.



Как сообщали Українські Новини, в Канаде выпало рекордное количество снега, высота достигает 4,5 м. 

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму, где прогнозируют позднюю весну. Расчеты Леонида Горбаня говорят о том, что первая половина марта будет пасмурной, с ночными морозами и небольшими снегопадами, а вторая половина марта – потеплее, но дождливой и слякотной. Весна начнется после 25 марта. 


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