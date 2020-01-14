Помощник Президента отрицает встречу Зеленского с Медведчуком в Омане

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает, что глава государства встречался в Омане с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком и объясняет промедление с его возвращением в Украину закрытием воздушного коридора в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.



Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.



"Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся ситуации в регионе. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, Президент вылетел. Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета, Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место еще во времена президентской кампании - с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы", - сказал он.



Ермак также заявил, что версия сбития Ираном украинского самолета ракетой была одной из основных у украинской стороны с самого начала, в связи с чем в Тегеран и была отправлена экспертная группа - для изучения всех обстоятельств и установления фактов.



"Мне хотелось бы прекратить все манипуляции на тему якобы дезорганизации действий украинской власти: изначально секретарем СНБО озвучивались четыре версии трагедии. Однако позиция Президента Зеленского (и я считаю ее очень правильной) заключается в том, что официальное заявление должно быть сделано, когда мы будем опираться на неопровержимые факты и доказательства... Категорически не согласен с формулировкой относительно задержек. Сразу же после признания Ираном своей вины прозвучало заявление Президента. К моменту официального признания вины это были предположения, мысли, а не официальное утверждение. Эта версия рассматривалась с самого начала - об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана", - пояснил он.



Ермак убежден, что иранская сторона признала свою вину в результате оперативной, профессиональной и эффективной работы украинской группы в Тегеране, которая в том числе была подробно и всесторонне проинформирована партнерами Украины.



Он также добавил, что, несмотря на признание иранской стороной факта сбивания самолета МАУ и на заявление о том, что это произошло в результате трагической ошибки, Украине еще предстоит установить, было ли это ошибкой или умыслом.



"Именно поэтому работа продолжается, и по итогам полного и всестороннего расследования на месте нашей комиссии, с участием иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров, мы получим ответ на этот вопрос", - сказал он.



Кроме того, по его словам, в связи со сбитием самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 в Донецкой области в июле 2014 года и самолета МАУ в Иране 8 января Зеленский планирует выступить с рядом инициатив, связанных с глобальным обеспечением безопасности гражданских рейсов.



Как сообщали Українськi Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рейсовый самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение.



Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.



11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета.