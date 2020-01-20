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20 січня 2020, понеділок, 12:01 3
Транспорт 2020-01-20T12:01:15+02:00
Українські Новини
Українська авіакомпанія припинить літати в ОАЕ через необхідність обльоту Ірану

Українська авіакомпанія припинить літати в ОАЕ через необхідність обльоту Ірану

Елена Литвин
закриття рейсів, ОАЕ, SkyUp Airlines, Іран, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Авіакомпанія SkyUp вирішила призупинити виконання рейсів в Шарджі (ОАЕ) в зв'язку із закриттям повітряного простору над Іраном і Іраком з 1 лютого.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З 1 лютого SkyUp Airlines призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова. Це пов'язано із закриттям повітряного простору над Іраном і Іраком", - сказано в ньому.

Наголошується, що необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу у дозаправці, що створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів.

Згідно з повідомленням, туристам, які купили квитки на рейси в Шарджі, буде відшкодована їх вартість.

26 жовтня 2019 SkyUp запустила рейс до Шарджі з Львова, 25 жовтня - із Запоріжжя, 2 березня - з Харкова.

Як повідомляли Українські Новини, польоти над Іраном були заборонені у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737, на борту якого перебували 11 українців.

МАУ може закрити рейси в Дубай з-за необхідності обльоту Перської затоки.

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