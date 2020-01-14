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14 января 2020, вторник, 19:44 62
Общество 2020-01-14T20:45:01+02:00
Українські Новини
МАУ может закрыть рейсы в Дубай из-за необходимости облета Персидского залива

МАУ может закрыть рейсы в Дубай из-за необходимости облета Персидского залива

Валерия Драгомирова
Персидский залив, Дубай, МАУ
Самолет МАУ
Самолет МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) рассматривает возможность закрытия рейсов в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) в связи с необходимостью облета Персидского залива.

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в интервью изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Дубай под вопросом... Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район", - сказал он.

Дыхне отметил, что компания в таком случае не долетает в Дубай без дозаправки, которую можно осуществить в Ларнаке (Кипр) или в Анталии (Турции).

Также он подтвердил закрытие рейсов в Бангкок (Таиланд), поскольку на данный момент МАУ уже летает туда в убыток. Кроме того, МАУ пока не рассматривает возможность возобновления полетов в Пекин (Китай).

Как сообщали Українськi Новини, Украина приняла решение с 9 января прекратить полеты воздушных судов украинских авиакомпаний в Иран в связи с крушением самолета МАУ 8 января.

Ранее МАУ объявила о закрытии рейсов из Киева в Краков (Польша) с 14 января 2020 года и в Бангкок (Таиланд) - на период летней навигации 2020 года. МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом авиакомпания МАУ увеличила убыток в 8,9 раза до 2,696 млрд гривен.

Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.

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