МАУ может закрыть рейсы в Дубай из-за необходимости облета Персидского залива

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) рассматривает возможность закрытия рейсов в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) в связи с необходимостью облета Персидского залива.

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в интервью изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.



"Дубай под вопросом... Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район", - сказал он.



Дыхне отметил, что компания в таком случае не долетает в Дубай без дозаправки, которую можно осуществить в Ларнаке (Кипр) или в Анталии (Турции).



Также он подтвердил закрытие рейсов в Бангкок (Таиланд), поскольку на данный момент МАУ уже летает туда в убыток. Кроме того, МАУ пока не рассматривает возможность возобновления полетов в Пекин (Китай).



Как сообщали Українськi Новини, Украина приняла решение с 9 января прекратить полеты воздушных судов украинских авиакомпаний в Иран в связи с крушением самолета МАУ 8 января.



Ранее МАУ объявила о закрытии рейсов из Киева в Краков (Польша) с 14 января 2020 года и в Бангкок (Таиланд) - на период летней навигации 2020 года. МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.



В 2018 году по сравнению с 2017 годом авиакомпания МАУ увеличила убыток в 8,9 раза до 2,696 млрд гривен.



Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.