Курс рубля після вихідних підскочив

У понеділок, 20 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 17 січня, зріс на 2 копійки до 3,49 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля зріс на 2 копійки до 4,00 грн за 10 рублів:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,49 4,00 Максимальний 3,82 5,00 Мінімальний

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