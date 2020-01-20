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20 січня 2020, понеділок, 11:00 7
Фінанси 2020-01-20T11:16:06+02:00
Українські Новини
Курс рубля після вихідних підскочив

Курс рубля після вихідних підскочив

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві

У понеділок, 20 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 17 січня, зріс на 2 копійки до 3,49 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля зріс на 2 копійки до 4,00 грн за 10 рублів:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,49 4,00
Максимальний 3,82 5,00
Мінімальний

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