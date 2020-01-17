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17 января 2020, пятница, 05:55 457
Экономика 2020-01-17T05:55:01+02:00
Українські Новини
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные

НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 января, на 11,02 коп. до 24,0923 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 января, на 4,36 коп. до 23,9821 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,4694
1 доллар США 24,0923
1 швейцарский франк 25,0531
10 иен 2,1915
10 российских рублей 3,9153
1 евро 26,9003

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют 15 января на 3,20 коп. до 24,2109 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,83 коп. до 23,8763 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 4 коп. в четверг снизился на 15 коп. до 24,19 UAH/USD.

А 16 января, после заявления премьер-министром России Дмитрием Медведевым об отставке правительства, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 15 января, не изменился и составляет 3,51 грн за 10 рублей.

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