После выходных доллар и евро взлетели в обменниках

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 января на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,53 коп. до 26,6528 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,09 коп. до 27,1461 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,0978 24,4328 26,6528 27,1461 3,49 4,00 Максимальный 24,2400 24,7000 26,8500 27,4000 3,87 5,00 Минимальный 23,8000 24,3000 26,0000 26,9000 2,50 3,88

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