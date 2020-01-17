Курс рубля перед выходными упал

В пятницу, 17 января, после заявления премьер-министром России Дмитрием Медведевым об отставке правительства, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 16 января, упал на 4 копейки до 3,47 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля остался без изменений 3,98 грн за 10 рублей:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,47 3,98 Максимальный 3,82 5,00 Минимальный 2,50 3,83

Как сообщали Українські Новини, ранее в связи с тем, что после послания Владимира Путина Федеральному Собранию об изменениях в Конституцию премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку, курс рубля к доллару резко упал, а в Украине повысился.

Тем временем, НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные.