підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 січня 2020, понеділок, 10:23 10
Фінанси 2020-01-20T10:45:29+02:00
Українські Новини
Після вихідних долар і євро злетіли в обмінниках

Після вихідних долар і євро злетіли в обмінниках

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро
Обмен валют. Фото: Сергей Нужненко/
Обмен валют. Фото: Сергей Нужненко/"Левый Берег"

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 січня на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,53 коп. до 26,6528 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,09 коп. до 27,1461 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,0978 24,4328 26,6528 27,1461 3,49 4,00
Максимальний 24,2400 24,7000 26,8500 27,4000 3,87 5,00
Мінімальний 23,8000 24,3000 26,0000 26,9000 2,50 3,88

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку, курс рубля до долара різко впав.

НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс валют на вихідні

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

 

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова
Офіс генпрокурора та СБУ проводять ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк
Новини
Відрядження Маркарової за кордон обійшлися у 81 тис. гривень у минулому році 11:36
Ми всі народилися в епоху СРСР, і багато речей, які там відбувалися були хорошими, - Зеленський 11:35
На Закарпатті у масштабній ДТП постраждали дев'ять осіб, троє з них - діти 11:20
Цей досвід зробить нас сильнішими: Гончарук впевнений, що Зеленський не образився на нього через скандальні записи 11:19
Офіс генпрокурора та СБУ проводять ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк 11:05
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду 17:11
більше новин
Після вихідних долар і євро злетіли в обмінниках
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok