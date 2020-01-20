Після вихідних долар і євро злетіли в обмінниках

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 січня на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,53 коп. до 26,6528 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,09 коп. до 27,1461 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,0978 24,4328 26,6528 27,1461 3,49 4,00 Максимальний 24,2400 24,7000 26,8500 27,4000 3,87 5,00 Мінімальний 23,8000 24,3000 26,0000 26,9000 2,50 3,88

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з тим, що після послання Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни до Конституції прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку, курс рубля до долара різко впав.

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