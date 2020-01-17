Доллар и евро взлетели в обменниках перед выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 января на 12,41 коп. до 24,3368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 11,40 коп. до 24,0042 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,64 коп. до 26,5974 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,42 коп. до 27,0852 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,0042 24,3368 26,5974 27,0852 3,47 3,99 Максимальный 24,1500 24,5000 26,8500 27,3000 3,85 5,00 Минимальный 23,8000 24,2200 26,0000 26,9000 2,50 3,85

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