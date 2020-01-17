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17 января 2020, пятница, 10:34 54
Финансы 2020-01-17T10:34:17+02:00
Українські Новини
Доллар и евро взлетели в обменниках перед выходными

Доллар и евро взлетели в обменниках перед выходными

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 января на 12,41 коп. до 24,3368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 11,40 коп. до 24,0042 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,64 коп. до 26,5974 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,42 коп. до 27,0852 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,0042 24,3368 26,5974 27,0852 3,47 3,99
Максимальный 24,1500 24,5000 26,8500 27,3000 3,85 5,00
Минимальный 23,8000 24,2200 26,0000 26,9000 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что после послания Владимира Путина Федеральному Собранию об изменениях в Конституцию премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку, курс рубля к доллару резко упал.

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Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

 

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