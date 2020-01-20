В годину пік у Києві станції метро Лісова, Святошино, Житомирська та Академмістечко не працювали

У понеділок, 20 січня, вранці в годину пік на червоній лінії Київського метрополітену зупинився рух на станціях "Лісова", Святошино, Житомирська та Академмістечко.

Як повідомив Київський метрополітен, проводили тезроботи на шляху метро.

О 09.15 рух поїздів було відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів.

Однак, судячи з коментарів користувачів Facebook, станцію Академмістечко станом на 09.20 не відкрили.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київський метрополітен" 24 грудня закрив станцію "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про мінування.

Раніше правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування.

1 листопада надійшло повідомлення про мінування відразу Центрального та Південного вокзалів, з-за чого довелося проводити екстрену евакуацію.